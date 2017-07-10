Эксперт: Ковальчук может стать лидером сборной России на Олимпиаде-2018

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Илья Ковальчук может стать лидером сборной России на Олимпийских играх 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мираю 1990 года, бывший главный тренер "Витязя" и "Амура" Юрий Леонов.

В апреле Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не отпустит игроков своих клубов на Игры и не станет ради олимпийского турнира в феврале приостанавливать регулярный чемпионат. Ковальчук в воскресенье продлил контракт со СКА на один год, заявив, что Олимпийские игры - 2018 стали одной из ключевых причин такого решения.

"Илья очень опытный игрок. Вспомните чемпионат мира в Швейцарии: во многом благодаря Ковальчуку мы тогда завоевали золотые медали. Я уверен, что игрок не растерял своих лидерских качеств и на предстоящей Олимпиаде он может стать не только лидером команды, но и дать неоценимый опыт молодым хоккеистам. Они, несомненно, будут прислушиваться к такому авторитетному игроку", - сказал Леонов.

В регулярном сезоне-2016/17 Илья Ковальчук сыграл 60 матчей, набрав 78 очков (32+46). В плей-офф 34-летний нападающий набрал 9 очков (6+3) в 18 матчах.

"Не думаю, что нужно зацикливаться на том, что Ковальчук набрал в плей-офф так мало очков. Нужно понимать, что плей-офф - это сугубо отдельный турнир, где играешь несколько матчей против одной и той же команды. Тренер соперника может уделить особое внимание игрокам, которые представляют опасность для команды. В финальной части Кубка Гагарина Илья забил решающие голы, поэтому с ним все нормально", - подчеркнул Леонов.

Форвард выступал на четырех Олимпиадах и является бронзовым призером Игр 2002 года. В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В 2015 году Ковальчук был признан самым ценным игроком плей- офф Кубка Гагарина.