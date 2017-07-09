Ковальчук: ОИ-2018 стали одним из ключевых факторов подписания контракта со СКА

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры 2018 года стали одним из ключевых факторов подписания нападающим Ильей Ковальчуком контракта с санкт-петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Слова спортсмена приводятся на официальном сайте команды.
В воскресенье СКА объявил о подписании контракта с Ковальчуком сроком на один год.
"Одним из ключевых факторов стали грядущие Олимпийские игры, - сказал Ковальчук. - Так случилось, что в этом году на них попадут только игроки, представляющие европейские чемпионаты и КХЛ. Конечно, особенно важно было остаться в СКА, потому что за время своего выступления в КХЛ я играл только здесь, с огромной теплотой отношусь и к клубу, и к болельщикам".
В начале апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский турнир. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.