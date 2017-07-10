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Комитет Думы рекомендовал ратифицировать конвенцию СЕ по безопасности на футбольных матчах

Спорт
10 июля, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Целью конвенции является обеспечение безопасности и благоприятной атмосферы при проведении спортивных мероприятий

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал в понедельник ратифицировать конвенцию Совета Европы (СЕ) по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей.

Документ был подписан от имени РФ 3 июля 2016 года в рамках четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными командами Франции и Исландии на стадионе Стад-де-Франс в г. Сен-Дени (Франция).

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"Целью конвенции является обеспечение безопасности и благоприятной атмосферы при проведении не только футбольных матчей, но и других спортивных мероприятий", - говорится в пояснительной записке.

Конвенцией, согласно сопроводительным документам, предусматривается "создание государствами-участниками в системе своих правоохранительных органов национального футбольного информационного пункта для обмена стратегической и оперативной информацией в отношении футбольных матчей с иностранным участием, рассмотрение вопроса о наделении судов и административных органов полномочиями по наложению санкций на лиц, виновных или участвовавших в неправомерных действиях, в том числе по ограничению поездок таких лиц на футбольные мероприятия, проводимые в другой стране, создание комитета по безопасности и защите на спортивных мероприятиях".

"Ратификация конвенции будет способствовать признанию достижений РФ в сфере обеспечения безопасности и благоприятной атмосферы на спортивных мероприятиях, укрепит ее авторитет и позволит эффективно обмениваться опытом в указанной сфере со странами Совета Европы", - заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В настоящее время действует ратифицированная еще СССР в 1991 году Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей.

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