"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с футболистом Лукаку на пять лет

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку на пять лет с возможностью продления еще на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Ранее "Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности с предыдущим клубом 24-летнего форварда "Эвертоном" о его переходе в клуб из Манчестера.

Британские издания The Guardian и Daily Mail сообщали, что сумма трансфера 24-летнего форварда составит около €85 млн (гарантированная часть) плюс €17 млн в виде бонусов. Также, по информации другой британской газеты The Telegraph, "Манчестер Юнайтед" был готов включить в сделку своего нападающего Уэйна Руни, о переходе которого в "Эвертон" было объявлено в воскресенье.

При этих условиях данный трансфер станет самым дорогим среди совершенных между двумя английскими клубами. Ранее самым дорогим футболистом, перешедшим из одного клуба чемпионата Англии в другой, был испанец Фернандо Торрес, трансфер которого из "Ливерпуля" в "Челси" в 2011 году обошелся лондонцам примерно в €70 млн. Рекордным же для мирового футбола трансфером является переход из итальянского "Ювентуса" в МЮ французского полузащитника Поля Погба (около €101 млн).

"Сперва я хотел бы поблагодарить "Эвертон" и его болельщиков за замечательное время, которое я провел там, - сказал Лукаку. - Когда "Манчестер Юнайтед" и Жозе Моуринью стучат в твою дверь - это возможность всей жизни. Я не могу дождаться момента, когда смогу очутиться на стадионе "Олд Траффорд" перед 75 тысячами болельщиков, но прежде нам предстоит тяжелая работа и я с нетерпением жду первой тренировки".

Лукаку выступал за "Эвертон" с 2014 года, в прошлом сезоне провел за клуб 39 матчей во всех турнирах и забил 26 голов.