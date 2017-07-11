ФХР подтвердила неучастие балашихинского "Динамо" в чемпионате ВХЛ-2017/18

Экипаж чеха Коломы выиграл четвертый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 11 июля, 14:11
Лавров: Россия предлагает партнерам сверить военные карты в ЕвропеПолитика 11 июля, 14:10
Минэнерго РФ выступает против запрета открытой перевалки угля в портахТранспорт 11 июля, 14:00
Экспедиция "Байкал - Аляска" под парусом ТАСС вышла в Охотское мореОбщество 11 июля, 13:50
РЖД за 6 месяцев вложили 2 млрд руб. в реконструкцию ж/д подходов к портам Финского заливаТранспорт 11 июля, 13:49
Адвокат: генпрокуратура Украины признала необходимость расследовать факт госпереворотаМеждународная панорама 11 июля, 13:43
Бывший хоккеист ЦСКА Панин подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"Спорт 11 июля, 13:43
ФАС пока не намерена обязывать РЖД отменять экспортные надбавки на перевозку удобренийТранспорт 11 июля, 13:42
Принять участие в переписи населения в 2020 г. можно будет с помощью смартфонаОбщество 11 июля, 13:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) объявила о неучастии балашихинского "Динамо", саратовского "Кристалла", волжской "Арианы-НХ" в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс- служба ФХР.
Команды не выступят в ВХЛ из-за финансовых проблем. Балашихинская команда являлась фарм-клубом московского "Динамо", которое выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В сезоне-2016/17 клуб из Балашихи впервые стал обладателем Кубка Братины, обыграв в финальной серии усть-каменогорское "Торпедо".
В предстоящем сезоне в чемпионате выступят 27 клубов. "Горняк" (Учалы), "Металлург" (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян" (Харбин) и "Цен Тоу" (Цзилинь) впервые примут участие в ВХЛ.
Чемпионат ВХЛ проводится с сезона-2010/11. Организатором турнира до 2016 года являлась НП "Высшая хоккейная лига". С сезона-2016/17 чемпионат ВХЛ будет проводиться под эгидой ФХР.