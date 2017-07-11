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ФХР подтвердила неучастие балашихинского "Динамо" в чемпионате ВХЛ-2017/18

Спорт
11 июля, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Также в турнире не сыграют саратовский "Кристалл" и волжская "Ариана-НХ"

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) объявила о неучастии балашихинского "Динамо", саратовского "Кристалла", волжской "Арианы-НХ" в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс- служба ФХР.

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Команды не выступят в ВХЛ из-за финансовых проблем. Балашихинская команда являлась фарм-клубом московского "Динамо", которое выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В сезоне-2016/17 клуб из Балашихи впервые стал обладателем Кубка Братины, обыграв в финальной серии усть-каменогорское "Торпедо".

В предстоящем сезоне в чемпионате выступят 27 клубов. "Горняк" (Учалы), "Металлург" (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян" (Харбин) и "Цен Тоу" (Цзилинь) впервые примут участие в ВХЛ.

Чемпионат ВХЛ проводится с сезона-2010/11. Организатором турнира до 2016 года являлась НП "Высшая хоккейная лига". С сезона-2016/17 чемпионат ВХЛ будет проводиться под эгидой ФХР.

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