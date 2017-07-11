Сотников: четвертый этап "Шелкового пути" прошел в контактной борьбе с соперниками

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Четвертый этап ралли-рейда "Шелковый путь" выдался успешным для экипажа во главе с российским пилотом Дмитрием Сотниковым за счет контактной борьбы с соперниками. Об этом сообщил сам спортсмен, слова которого приводит пресс-служба соревнований.
Победу на четвертом этапе одержал экипаж чеха Мартина Коломы из команды "Татра". Сотников, выступающий за "КамАЗ- Мастер", финишировал седьмым. Несмотря на этот результат, россиянин считает этап успешным.
"На втором участке я догнал Ардавичуса, он "зацепился" за мной, ехали вдвоем очень прилично, подгоняли друг друга, - прокомментировал ход гонки Сотников. - Мы менялись позициями и перекрещивали траектории, получался такой сумасшедший участок. Мы в метре друг от друга ехали, было очень скользко, я представлял, что если сейчас что-то произойдет, то мы оба куда-нибудь можем "пристроиться". В итоге мы оба догнали Айрата Мардеева и Тона ван Генугтена, они тоже увидели нас и взвинтили темп".
Сотников отметил, что такая плотная борьба с другими гонщиками помогла ему показать неплохой результат. "Мы подстегивали друг друга, менялись позициями, в итоге Мардеев и Ардавичус встали вперед, но мы финишировали друг за другом. У нас была почти что контактная борьба, начали друг друга подрезать, но без сигнала, это была езда по траектории. В итоге удалось немножко отыграть, я доволен", - добавил российский пилот.
В общем зачете после четырех этапов лидирует экипаж Коломы, вторым идет голландец Жерар де Рой из Iveco (+11 минут 8 секунд). На третьей строчке расположился партнер голландца по команде Артур Ардавичус из Казахстана (+14 минут 37 секунд). Лучший из россиян Антон Шибалов, представляющий "КамАЗ", занимает четвертое место (+18 минут 57 секунд).
Пятый этап протяженностью 849,54 км (спецучасток - 484,47 км) пройдет по маршруту от Астаны до города Семей.