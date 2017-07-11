Кузнецова: интересы ТВ важнее организаторам Уимблдона, чем интересы теннисистов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова разозлилась, когда увидела, что ее матч с испанкой Гарбинье Мугурусой был поставлен первым по времени в расписании четвертьфиналов Уимблдона. На пресс- конференции после встречи 1/4 финала россиянка выразила недовольство, отметив, что интересы телевидения важнее организаторам турнира, чем интересы спортсменов.

Во вторник Кузнецова, "посеянная" на турнире под седьмым номером, уступила в двух сетах Мугурусе (14) и не сумела выйти в полуфинал Уимблдона. Встреча Кузнецовой и Мугурусы должна была быть сыграна первой из всех четвертьфинальных игр. Из-за дождя встреча россиянки и испанки началась с задержкой в 45 минут.

В понедельник Кузнецова в 1/8 финала обыграла польку Агнешку Радваньскую, а затем в паре с француженкой Кристиной Младенович одержала победу над венгеркой Тимеей Бабош и чешкой Андреей Главачковой в трех сетах в матче третьего раунда парного разряда.

"Очень часто те, кто составляют расписание, не думают о спортсменах, это грустно, но это так. Я закончила играть пару вчера в семь вечера и потом я посмотрела расписание четвертьфиналов и разозлилась. Почему я буду играть первой, а хотя бы не второй? Я спросила и мне сказали, что это сделано из-за телевидения, как мы видим, телевидение для тенниса важнее самих спортсменов", - заявила Кузнецова пресс-службе турнира.

Также россиянка отметила хорошую игру Мугурусы, особенно ее умение восстанавливаться, и оценила перспективы испанки на Уимблдоне. "С уверенностью можно сказать, что она будет фаворитом в полуфинале. Если она продолжит играть как сегодня, то у нее есть все шансы выиграть турнир", - добавила Кузнецова.

В 1/8 финала Мугуруса обыграла первую "ракетку" мира немку Ангелик Кербер, в полуфинале испанка встретится с победителем матча между словачкой Магдаленой Рыбариковой и американкой Коко Вандевеге (24). Уимблдон - третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов) - завершится 16 июля.