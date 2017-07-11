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Тарпищев: решение о единовременном выборе двух столиц ОИ вызвано экономической ситуацией

Спорт
11 июля, 20:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Во вторник МОК единогласно утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме 13 сентября

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Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о единовременном выборе столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов вызвано сложной экономической ситуацией в мире. Об этом ТАСС сообщил член МОК Шамиль Тарпищев по телефону.

Во вторник в Лозанне МОК единогласно утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме 13 сентября. На проведение Олимпиады-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только последние два города вошли в окончательный список претендентов и подтвердили свои заявки.

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"Были представлены заявки Парижа и Лос-Анджелеса и они действительно очень достойные. Париж вообще выставлялся в четвертый раз подряд, поэтому они полностью готовы. Да и Лос-Анджелес готов - ничего строить не надо, - сказал Тарпищев. - Вообще, в мире сложная экономическая ситуация - Рим и Будапешт снялись, и просвета не видно. Лучше, по готовности, Парижа и Лос-Анджелеса объективно нет на сегодняшний день".

На заседании во вторник было решено, что будет создана трехсторонняя комиссия с участием исполкома МОК, заявочных комитетов Парижа, Лос-Анджелеса и Национальных олимпийских комитетов Франции и США. Если соглашение между тремя сторонами будет подписано, то на 131-й сессии МОК будет выбрана столица Олимпиады-2024, а второй город автоматически получит право на проведение Игр 2028 года. Если соглашение подписано не будет, то сессия выберет только город проведения Олимпийских игр 2024 года.

"Много было споров, но подобный прецедент уже был в 1924 и 1928 годах, когда аналогично выставлялись Париж и Амстердам. Поэтому пошли навстречу и проголосовали единогласно за такой вариант, хотя споры были и довольно горячие", - сказал Тарпищев.

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