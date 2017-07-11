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Чешская теннисистка Плишкова станет первой "ракеткой" мира после Уимблдона

Спорт
11 июля, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

На Уимблдоне 2017 года Каролина Плишкова проиграла словачке Магдалене Рыбариковой во втором раунде

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Каролина Плишкова

Каролина Плишкова

© EPA/WILL OLIVER

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Чешка Каролина Плишкова, несмотря на поражение во втором круге Уимблдона, станет первой "ракеткой" мира по окончании турнира.

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Это стало известно после того, как румынка Симона Халеп проиграла в четвертьфинале Уимблдона британке Йоханне Конте. В случае выхода в полуфинал соревнований, лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) становилась румынская спортсменка.

Ранее на турнире первая "ракетка" мира немка Ангелик Кербер проиграла в 1/8 финала испанке Гарбинье Мугурусе и потеряла шансы сохранить первое место в рейтинге по окончании турнира.

Плишкова проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 2:6. Несмотря на это, она впервые в карьере станет первой "ракеткой" мира. Плишкова - первая чешская теннисистка, которая возглавит рейтинг.

Уимблдон - третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов) - завершится 16 июля.

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