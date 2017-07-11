Перегудов: объединение коммерческих прав со стадионом наиболее выгодно ФК "Динамо"

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МОСКВА, 11 тюля. /ТАСС/. Объединение коммерческих прав со стадионом "Динамо" и его совместное использование с "ВТБ Арена парк", не предполагающее арендной платы, является наиболее выгодным вариантом для футбольного клуба "Динамо". Такое мнение высказал руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов, слова которого ТАСС предоставила пресс- служба проекта.
Ранее генеральный директор ФК "Динамо" Евгений Муравьев заявил на встрече с болельщиками, что клуб может отказаться проводить матчи на стадионе в Петровском парке, реконструкция которого должна завершиться весной 2018 года.
"ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" строится как домашний стадион ФК "Динамо Москва", - сказал Перегудов. - Существует несколько вариантов использования стадиона футбольным клубом, начиная от арендных отношений с компанией-собственником, и заканчивая совместным безарендным использованием и объединением коммерческих прав клуба и стадиона".
"Нам кажется, что вариант совместного использования более выгоден футбольному клубу. Управляющая компания и футбольный клуб ведут активное обсуждение всех вариантов, создана совместная рабочая группа. Важно в ходе переговоров проявлять терпение и стремиться найти взаимоприемлемые решения", - добавил он.
"Уверен, что опираясь на наши партнерские отношения с обществом "Динамо" и тот факт, что банк ВТБ является генеральным спонсором футбольного клуба и одновременно финансовым партнером проекта "ВТБ Арена парк", мы придем в этих обсуждениях к консенсусу. Тем более, что время на это у нас есть", - сказал Перегудов.
Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.