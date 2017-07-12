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Хоккеисты Никулин и Вишневский подпишут контракты с "Динамо" на два года

Спорт
12 июля, 11:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Заключение соглашений планируется в среду

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Илья Никулин (справа)

Илья Никулин (справа)

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитники Илья Никулин и Дмитрий Вишневский подпишут двухлетние контракты с московским хоккейным клубом "Динамо". Об этом ТАСС сообщил агент игроков Валерий Матвеев.

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Агент: хоккеисты московского "Динамо" Никулин и Терещенко подали заявления в арбитраж КХЛ

Оба хоккеиста, а также капитан "Динамо" в прошлом сезоне Алексей Терещенко обратились в арбитраж Континентальной хоккейной лиги с требованием присвоить им статус неограниченно свободных агентов. Это связано с тем, что АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", с которыми у игроков были подписаны контракты, не выплачивает им зарплату в течение трех месяцев. Ранее аналогичный статус был присвоен 42 игрокам "Динамо". Никулин и Вишневский планируют подписать контракты с новым юридическим лицом, представляющим хоккейный клуб "Динамо" - ООО "ХК "Динамо".

"Никулин, Вишневский и Терещенко получили статус неограниченно свободных агентов. Сегодня Никулин и Вишневский, получившие этот статус вчера вечером, подпишут двухлетние контракты с "Динамо", - сказал Матвеев.

По словам агента, Терещенко сейчас проходит реабилитацию после травмы. "У него в приоритете то, чтобы остаться в своем родном клубе. К полноценным тренировкам он сможет приступить в августе после прохождения медосмотра, и тогда уже вопрос по нему будет решаться", - отметил агент.

Никулин провел за "Динамо" последние три сезона, в составе клуба он становился чемпионом России 2005 года. Вишневский выиграл Кубок Гагарина, будучи игроком "Динамо", в 2012 и 2013 годах.

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