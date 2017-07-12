Чудинов: Федерация бокса России повысит уровень профессионального бокса в стране

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Решение о переходе профессионального бокса в ведение Федерации бокса России повысит уровень этого вида спорта в стране. Таким мнением с ТАСС поделился бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг Федор Чудинов.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал ТАСС, что организация зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Министерства спорта РФ и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране.

"Это положительно скажется на профессиональном боксе. Если раньше этим занимались коммерческие структуры, то сейчас все будет регулироваться на государственном уровне. Уровень бокса вырастет, потому что будет надлежащий досмотр за анализами спортсменов, чистоту боев, будут лучше тренировки. В общем, все будет по закону, по правилам, все будет регулироваться жестко. На мой взгляд, это решение ведет только к хорошему", - сказал Чудинов.

Ранее профессиональный бокс в стране регулировала Федерация профессионального бокса России (ФПБР), руководителем которой был советский боксер Виктор Агеев. Основные функциональные обязанности в ФПБР выполнял генеральный секретарь Игорь Мазуров. В организацию также входили такие известные промоутерские организации, как "Патриот" (ее ранее возглавлял сам Кремлев), "Мир бокса", "РМК Боксинг Промоушен", "Урал Боксинг Промоушен" и другие.

ФПБР была образована 25 января 1992 года и зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 1992 года. Перерегистрация организации произошла в 1999 году.