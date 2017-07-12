Дрозд: администрация Кемеровской области проверит факты из письма боксеров к федерации

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Администрация Кемеровской области совместно с Федерацией бокса Кузбасса проверит факты, изложенные в обращении спортсменов к Федерации бокса России. Об этом ТАСС заявил президент Федерации бокса Кузбасса, бывший чемпион мира среди профессионалов Григорий Дрозд.

Ранее Федерация бокса России в лице генерального секретаря Умара Кремлева вынесла решение о рекомендации аннулировать аккредитацию Федерации бокса Кузбасса. Данное решение было принято в рамках рассмотрения нарушений внутри региональной организации.

Причиной для проведения заседания стало письмо, которое написали тренеры и спортсмены региона на имя председателя высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексея Рубежного с просьбой разобраться в ситуации с проблемами развития бокса в Кемеровской области. В частности, в письме упоминались вопросы об отсутствии необходимого финансирования.

"Для меня репутация бокса Кузбасса выше личных амбиций, - сказал Дрозд. - В настоящее время совместно с администрацией Кемеровской области мы будем проводить мероприятия, направленные на выявление фактов, изложенных в публикациях и письме, подписанном четырьмя спортсменками Федерации бокса Кузбасса. Хочу сказать, что мы обязаны и готовы работать строго в правовом поле, полностью опираясь на федеральный закон о спорте. А также хочу отметить, что действие государственной региональной аккредитации спортивной федерации имеет полномочия приостановить лишь орган исполнительной власти субъекта РФ".

Слишком серьезные обвинения

Дрозд также отметил, что все факты, изложенные в письме кузбасских боксеров, будут полностью проверены.

"Надо отметить, что вещи, указанные в письме, не будут рассмотрены половинчато (ситуация не та - слишком серьезные обвинения) - либо это прямое указание на должностные злоупотребления, требующее оперативных оргвыводов, либо это наговор, направленный на дискредитацию кузбасского бокса, на который будет немедленная реакция, - сказал собеседник агентства. - Я привык принимать решения, глядя прямо в глаза собеседнику. Обиды, проблемы, тревоги - все это нормальные переживания для людей спорта, для людей бокса, которые живут им. Но взвешенное решение - это то, что обосновано фактами, цифрами, документами, иначе - произвол, когда мнение подменяет объективную ситуацию, а эмоции - рациональное решение".

Дрозд возглавил Федерацию бокса Кузбасса в конце марта нынешнего года.

"Федерация бокса Кузбасса - это огромный и сильный коллектив тренеров и спортсменов с большим уважением и традициями. Российский бокс представлен в 84 субъектах Российской Федерации, это и есть фундамент сборной России. Мы хотим успешного, достойного будущего для бокса Кузбасса, поэтому строим работу на принципах доверия, открытости и ответственности. Если это кого-то не устраивает, то их время прошло", - подытожил боксер.