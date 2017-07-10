Федерация бокса России лишила аккредитации Федерацию бокса Кузбасса

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России (ФБР) лишила аккредитации Федерацию бокса Кузбасса в связи с утратой доверия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФБР.

В понедельник в Москве прошло заседание организации с участием генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. На нем обсуждались вопросы, связанные с Федерацией бокса Кузбасса.

"Федерация бокса Кузбасса, президентом которой является Григорий Дрозд, лишена аккредитации в связи с утратой доверия. На период реорганизации федерации всеми вопросами в данном регионе будет заниматься тренерский совет ФБР", - сообщили в пресс-службе федерации.

"Там необходимо сменить всю систему в Федерации бокса Кузбасса, в том числе руководителей. Во всем у них виноваты тренеры. К Григорию Дрозду у меня претензий нет, но важно, чтобы тренеры и спортсмены были в комфорте. А этого там сейчас не было, значит необходимы изменения", - заявил ТАСС Кремлев.

Рассмотрение данного вопроса было инициировано после получения Федерацией бокса России письма на имя Кремлева от боксеров Кузбасса с просьбой разобраться с проблемами в региональной организации.