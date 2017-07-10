Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерация бокса России лишила аккредитации Федерацию бокса Кузбасса

Спорт
10 июля, 17:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Рассмотрение данного вопроса было инициировано после получения Федерацией бокса России письма на имя генерального секретаря организации Умара Кремлева от боксеров Кузбасса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России (ФБР) лишила аккредитации Федерацию бокса Кузбасса в связи с утратой доверия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФБР.

В понедельник в Москве прошло заседание организации с участием генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. На нем обсуждались вопросы, связанные с Федерацией бокса Кузбасса.

"Федерация бокса Кузбасса, президентом которой является Григорий Дрозд, лишена аккредитации в связи с утратой доверия. На период реорганизации федерации всеми вопросами в данном регионе будет заниматься тренерский совет ФБР", - сообщили в пресс-службе федерации.

"Там необходимо сменить всю систему в Федерации бокса Кузбасса, в том числе руководителей. Во всем у них виноваты тренеры. К Григорию Дрозду у меня претензий нет, но важно, чтобы тренеры и спортсмены были в комфорте. А этого там сейчас не было, значит необходимы изменения", - заявил ТАСС Кремлев.

Рассмотрение данного вопроса было инициировано после получения Федерацией бокса России письма на имя Кремлева от боксеров Кузбасса с просьбой разобраться с проблемами в региональной организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
2
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
4
В торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы произошел пожар
5
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
6
Украина с 2018 года вводит для россиян предварительную регистрацию при въезде в страну
7
Реакция мировых СМИ на встречу президентов России и США на саммите G20
Темы дня
Реклама