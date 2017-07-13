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"Дандолк" и "Русенборг" сыграли вничью матче квалификации футбольной Лиги чемпионов

Спорт
13 июля, 0:15 UTC+3 ТАСС

Встреча на стадионе "Ориэль Парк" в Ирландии завершилась со счетом 1:1

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ТАСС, 13 июля. Ирландский "Дандолк" и норвежский "Русенборг" сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Ориэль Парк" в Дандолке.

В составе хозяев мяч забил Дэвид Макмиллан (18-я минута). У гостей отличился Торе Региниуссен (44).

Ответный матч пройдет 19 июля в Тронхейме.

Результаты других матчей среды:

"Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария) - 2:1

"Мариехамн" (Финляндия) - "Легия" (Польша) - 0:3

"Жилина" (Словакия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:3

"Хабнарфьордюр" (Исландия) - "Викингур" (Фарерские острова) - 1:1

Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 18 и 19 июля.

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