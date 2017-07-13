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Футболист Головин пообещал остаться в ЦСКА, пока клуб вновь не станет чемпионом России

Спорт
13 июля, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Полузащитник является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2015 года

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Александр Головин (справа)

Александр Головин (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин пообещал остаться в клубе, пока команда вновь не станет чемпионом России по футболу. Об этом он сообщил на встрече с армейскими болельщиками.

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Встреча и награждение футболистов столичной команды серебряными медалями чемпионата России прошедшего сезона проходят в четверг на стадионе "ВЭБ-Арена". Ранее агент Шандор Варга рассказал ТАСС, что скауты лондонского "Арсенала" просматривали 21-летнего Головина в матчах на Кубке конфедераций. Последний раз армейцы становились победителями чемпионата страны по итогам сезона-2015/16.

Головин на просьбу пообещать остаться в ЦСКА, пока клуб не станет чемпионом, ответил: "Обещаю".

Футболист является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2015 года, став с ней чемпионом России сезона-2015/16. В том же году полузащитник был впервые вызван в сборную России. В сезоне-2016/17 игрок провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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