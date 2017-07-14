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ЦСКА узнает соперника по квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов

Спорт
14 июля, 0:18 UTC+3 ТАСС

Жеребьевка третьего раунда пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своего первого соперника на пути к групповому раунду узнает вице-чемпион России ЦСКА, который может встретиться с командой из Румынии, Швейцарии, Франции, Турции или Греции.

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Армейцам для выхода в основную стадию Лиги чемпионов необходимо преодолеть два отборочных раунда по так называемому пути представителей лиг. В третьем квалификационном раунде здесь выступят 10 команд - третий клуб Франции прошлого сезона "Ницца", а также девять вице- чемпионов стран, занимающих в таблице коэффициентов УЕФА места с седьмого по 15-е.

ЦСКА как обладатель четвертого рейтинга в этой десятке попал в число "сеяных" команд, и его соперниками могут стать румынский "Стяуа", швейцарский "Янг Бойз", "Ницца", турецкий "Истанбул" или греческий АЕК. "Посев" на этой стадии также получили украинское "Динамо" из Киева, "Аякс" из Нидерландов, чешская "Виктория" и бельгийский "Брюгге".

Жеребьевка определит пары команд, а также хозяев полей в первых матчах 25-26 июля. Ответные встречи запланированы на 1-2 августа. Победители выходят в стыковые матчи за право сыграть в групповой стадии, где на "пути представителей лиг" к ним добавятся третьи команды Италии ("Наполи") и Португалии ("Спортинг"), а также четвертые клубы Испании ("Севилья"), Германии ("Хоффенхайм") и Англии ("Ливерпуль").

На "пути чемпионов" в третьем квалификационном раунде выступят 20 команд, 17 из которых - победители второго раунда, где ответные матчи состоятся лишь на следующей неделе. С третьего раунда начнут выступление в Лиге чемпионов чемпионы Чехии ("Славия"), Греции ("Олимпиакос") и Румынии ("Вииторул").

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне, начало - 13:00 мск.

"Спартак" уже в групповом раунде

В групповом турнире Лиги чемпионов выступят 32 клуба, из которых 22 уже известны. Среди них - чемпион России московский "Спартак", который при жеребьевке 24 августа возглавит одну из восьми групп. Пять команд выйдут в групповую стадию по "пути представителей лиг", еще пять - "пути чемпионов".

Жеребьевка стыковых матчей за право выступить в групповом раунде состоится 4 августа, встречи пройдут 15-16 и 22-23 августа.

Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится 26 мая в Киеве.

В пятницу также пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где в борьбу вступают "Зенит" и "Краснодар".

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