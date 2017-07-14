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Представление АЕКа - соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов

Спорт
14 июля, 14:08 UTC+3 ТАСС

Армейцы проведут первый матч в гостях 25 или 26 июля, ответный - дома 1 или 2 августа

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Футболисты АЕКа

Футболисты АЕКа

©  EPA/SPYROS CHORCHOUBAS

ТАСС, 14 июля. ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 25 или 26 июля в Афинах, ответный - 1 или 2 августа в Москве.

Афинский АЕК (аббревиатура расшифровывается как "Атлетический союз Константинополя") образован в 1924 году, за более чем 90-летнюю историю клуб 11 раз выигрывал чемпионат Греции, однако в последний раз - в 1994 году. В прошлом сезоне команда заняла лишь четвертое место, однако АЕК победил в дополнительном турнире за еврокубковые места, получив путевку в Лигу чемпионов вслед за чемпионом страны "Олимпиакосом".

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В январе нынешнего года руководство АЕКа взяло испанский курс - главным тренером был назначен 53-летний Маноло Хименес, который уже возглавлял команду в 2010-11 годах, выиграв Кубок страны. Главным достижением Хименеса в тренерской карьере является титул чемпиона Катара с клубом "Аль-Райан" в 2015 году.

Хотя костяк команды составляют греческие футболисты, за АЕК выступает более десятка легионеров, многие из которых достаточно известны в Европе. В первую очередь это касается португальского форварда Угу Алмейды, а также выступавшего за "Барселону" украинского защитника Дмитрия Чигринского. Одним из летних новичков команды стал 24-летний сербский защитник Урош Чосич, который несколько лет пытался закрепиться в составе ЦСКА, а последние годы играл в Италии.

Поиграли в российском чемпионате защитник из Боснии Огнен Враньеш, который еще в прошлом сезоне выступал за "Томь", а также форвард из Хорватии Марко Ливая. Бывший рубиновец летом перебрался в Грецию из испанского "Лас- Пальмаса". Летом покинул АЕК его лучший бомбардир чех Томаш Пегкарт, тогда как главный организатор атак аргентинец Патрисио Родригес в команде остался.

В сборную Греции в минувшем сезоне призывались капитан команды, полузащитник Петрос Манталос, а также форвард Анастасиос Бакасетас.

Победы над "Динамо" и "Спартаком"

АЕК регулярно выступает в еврокубках, в Кубке чемпионов лучшего результата добившись в сезоне-1968/69, когда вышел в 1/4 финала. Тогда как в Кубке УЕФА афиняне выходили в полуфинал в 1977 году. В том сезоне в первом раунде АЕК переиграл московское "Динамо" - 2:0, 1:2, сумев забить решающий мяч в ворота Николая Гонтаря лишь на последней минуте дополнительного времени.

Памятную победу в 1991 году АЕК одержал над московским "Спартаком" во втором раунде Кубка УЕФА. После гостевой ничьей со счетом 0:0 АЕК выиграл на своем поле - 2:1, хотя в первом тайме Александр Мостовой с пенальти открыл счет. Матч в Афинах запомнился тяжелой травмой спартаковского форварда Дмитрия Радченко, который сломал ногу и вернулся в строй лишь в середине следующего сезона.

Российские клубы АЕКу еще не проигрывали. В сезоне-1997/98 АЕК уступил дорогу московскому "Локомотиву" в четвертьфинале Кубка обладателей кубков (0:0, 1:2), пропустив решающий мяч от Игоря Чуганйова на последней минуте ответной встречи. С "Локомотивом" АЕК сыграл и в групповом раунде Лиги Европы в 2011 году, дважды проиграв со счетом 1:3.

Трижды жребий сводил АЕК с "Зенитом". В 2004 г. в групповом раунде Кубка УЕФА российский клуб победил - 5:1, а в следующем сезоне АЕК проиграл "Зениту" в первом раунде этого турнира - 0:0, 0:1. Наконец, в 2010 году АЕК дважды уступил петербуржцам в групповом турнире Лиги Европы - 0:3, 2:4.

Домашние матчи АЕК проводит на вмещающем 69 тысяч зрителей Олимпийском стадионе Афин.

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