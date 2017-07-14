"Тренчин" и "Бней Иегуда" - соперники "Зенита" в Лиге Европы

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ТАСС, 14 июля. Российский "Зенит" сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы с победителем противостояния между словацким "Тренчином" и израильским клубом "Бней Иегуда". Матчи пройдут 27 июля и 3 августа, первую встречу "Зенит" проведет на своем поле.
В четверг в первом матче в Словакии была зафиксирована ничья (1:1), соперник "Зенита" определится 20 июля после игры в городе Петах-Тиква.
Футбольный клуб в Тренчине (город на северо-западе Словакии) был основан в 1992 году под названием "Дукла", после чего объединился с ТТС, в 1963 году выигравшим чемпионат Чехословакии. В новейшей истории "Тренчин" выиграл чемпионат страны в 2015 и 2016 году, однако в прошлом сезоне остался лишь четвертым.
Этот результат позволил "Тренчину" вновь сыграть в еврокубках. В 1-м раунде Лиги Европы словацкая команда не испытала серьезных проблем в серии с грузинским "Динамо" из Кутаиси - 5:0, 3:1. По два мяча в этих матчах забили нигериец Хилари Гонг и хорват Антонио Манце, тогда как в первой встрече с "Бней Иегудой" отличился Якуб Паур.
В прошлом сезоне лучшим бомбардиром "Тренчина" с 14 голами стал форвард сборной Кюрасао Рангело Янга, который в эти дни выступает на Золотом кубке КОНКАКАФ в США. Однако его команде для выхода в плей-офф необходимо в воскресенье разгромить мексиканцев, так что с большой долей вероятности Янга вскоре вернется в Словакию.
"Тренчин" - интернациональная команда, в составе которой выступает около 15 легионеров, включая воспитанника "Арсенала" англичанина Джеймса Лоуренса, а также трех футболистов из Нидерландов. Однако футболисты "Тренчина" широкой публике малоизвестны. Возглавляет команду 41-летний словацкий специалист Мартин Шевела, который дважды привел ее к чемпионскому титулу.
"Тренчину" ни разу не удалось преодолеть более двух еврокубковых стадий. В 1998 году "Тренчин" встретился с калининградской "Балтикой" во 2-м раунде Кубка Интертото, уступив со счетом 0:1, 0:0. Единственный мяч забил украинский форвард Константин Визенок.
Домашние матчи "Тренчин" проводит на стадионе "На Сиготи", вмещающем 4300 зрителей.
"Бней Иегуда" представляет южный район Тель-Авива Хатикву, команда в прошлом сезоне выиграла Кубок Израиля и стартовала в еврокубковом сезоне со 2-го раунда. Клуб был образован в 1936 году и в 1990-м выиграл чемпионат Израиля, а национальным кубком владел трижды. В чемпионате страны-2016/17 "Бней-Иегуда" занял лишь 11-е место.
Команда состоит из израильских футболистов - за исключением двух легионеров из Литвы. Эмилиюс Зубас является основным голкипером, а Нериюс Вальскис играет в атаке - он открыл счет в гостевом матче с "Тренчином" уже на третьей минуте.
Главным тренером "Бней Иегуды" с начала нынешнего года является 46-летний Иосиф Абукасис, который ранее возглавлял команду в 2011-12 и 2013-16 годах.
"Бней Иегуда" в пятый раз выступает в еврокубках, однако ранее с российскими клубами не встречался. Лучшим в еврокубковой истории для команды остается сезон-2009/10, когда она преодолела три стадии Лиги Европы, однако в стыковых матчах за право сыграть в групповом турнире уступила ПСВ из Нидерландов.
Домашним для "Бней Иегуды" является стадион "Блумфилд" в Тель-Авиве, однако с прошлого года он находится на реконструкции. Поэтому клуб переехал в соседнюю Петах- Тикву, где играет на арене "Ха-Мошава", вмещающей 11 500 зрителей. В январе 2014 года здесь состоялся турнир за объединенный суперкубок России и Украины, где "Зенит" занял третье место, победив ЦСКА и проиграв "Шахтеру" с "Металлистом".