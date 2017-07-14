Гендиректор ФК "Краснодар" назвал слухами информацию об уходе Смолова

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КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Информация об уходе футболиста "Краснодара" Федора Смолова является не более, чем слухами. Об этом сообщил журналистам генеральный директор клуба Владимир Хашиг.
Ранее лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков поделился мнением, что Смолов может и должен попробовать себя в одной из ведущих европейских лиг. Также сообщалось, что форвардом интересуются "Спартак" и "Зенит".
"Негоже комментировать слухи. Особенно мне нравятся журналисты, которые хотят отправить наших сильнейших футболистов из России за рубеж - это вообще неприемлемо. Федя Смолов наш футболист. У него есть опции [в контракте], по которым он может теоретически уйти, [но сейчас] это все инсинуации со стороны", - сказал Хашиг.
"Краснодар" стартует в предстоящем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) 16 июля матчем с "Рубином".