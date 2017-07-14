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Футболист "Зенита" Йованович перешел в "Бордо"

Спорт
14 июля, 17:21 UTC+3 ТАСС

О деталях сделки не сообщается

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Вукашин Йованович

Вукашин Йованович

© Christian Hofer/Bongarts/Getty Images, архив

ТАСС, 14 июля. Сербский футболист российского "Зенита" Вукашин Йованович подписал контракт с французским клубом "Бордо". Об этом сообщает пресс-служба "Зенит".

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О деталях сделки не сообщается.

Ранее франзцуская газета L'Equipe сообщила, что Йованович подпишет четырехлетний контракт с французским "Бордо", а сумма трансфера составит €3 млн. Российский клуб получит определенный процент от дальнейшей перепродажи футболиста.

Йованович выступал за "Бордо" на правах аренды во второй части сезона-2016/17, проведя за команду девять матчей во всех турнирах.

Йованович перешел в "Зенит" из сербской "Црвены Звезды" в феврале 2016 года. За основной состав "Зенита" футболист не провел ни одного матча, сыграв в 25 матчах и забив один гол за вторую команду российского клуба - "Зенит-2".

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