Футболист "Зенита" Йованович перешел в "Бордо"

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ТАСС, 14 июля. Сербский футболист российского "Зенита" Вукашин Йованович подписал контракт с французским клубом "Бордо". Об этом сообщает пресс-служба "Зенит".
О деталях сделки не сообщается.
Ранее франзцуская газета L'Equipe сообщила, что Йованович подпишет четырехлетний контракт с французским "Бордо", а сумма трансфера составит €3 млн. Российский клуб получит определенный процент от дальнейшей перепродажи футболиста.
Йованович выступал за "Бордо" на правах аренды во второй части сезона-2016/17, проведя за команду девять матчей во всех турнирах.
Йованович перешел в "Зенит" из сербской "Црвены Звезды" в феврале 2016 года. За основной состав "Зенита" футболист не провел ни одного матча, сыграв в 25 матчах и забив один гол за вторую команду российского клуба - "Зенит-2".