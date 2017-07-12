Сарсания: футболист "Зенита" Йованович может перейти в "Бордо" в ближайшие дни

Команда НФЛ "Даллас" стала самым дорогим спортивным клубом по версии ForbesСпорт 12 июля, 19:06
Выставку бездомных животных проведут в МосквеСоциальная ответственность 12 июля, 19:02
Мантуров убежден, что ВФП войдет в состав Ассоциации водных видов спортаСпорт 12 июля, 18:57
"Достаточно эффективный объект": "Роснефть" получила Эргинское месторождениеЭкономика и бизнес 12 июля, 18:54
Изменение климата сокращает урожайСоциальная ответственность 12 июля, 18:52
Сарсания: футболист "Зенита" Йованович может перейти в "Бордо" в ближайшие дниСпорт 12 июля, 18:48
Денисов: "Локомотив" по-особенному настроится на матч за Суперкубок со "Спартаком"Спорт 12 июля, 18:42
От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигантОбщество 12 июля, 18:38
Африканские министры призвали инвестировать в экопроектыСоциальная ответственность 12 июля, 18:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги "Зенит" может завершить переговоры по трансферу сербского защитника Вукашина Йовановича во французский "Бордо" в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.
Ранее агент 21-летнего футболиста Раде Чалдович рассказал ТАСС, что переговоры "Зенита" и "Бордо" находятся в завершающей стадии.
"Велика вероятность того, что на днях мы завершим переговоры и Йованович отправится во французский клуб", - сказал Сарсания.
Защитник перешел в "Зенит" из сербской "Црвены Звезды" в феврале 2016 года. За основной состав сине-бело-голубых футболист не провел ни одного матча, сыграв в 25 встречах и забив один гол за вторую команду клуба - "Зенит-2". Вторую часть сезона-2016/17 Йованович провел в "Бордо" на правах аренды, приняв участие в девяти матчах команды.