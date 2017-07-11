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Агент защитника "Зенита" Йовановича подтвердил, что "Бордо" близок к выкупу футболиста

Спорт
11 июля, 16:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Защитник выступал за "Бордо" на правах аренды во второй части сезона-2016/17

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Вукашин Йованович

Вукашин Йованович

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 11 июля /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Защитник российского футбольного клуба "Зенит" Вукашин Йованович в ближайшее время может стать игроком французского "Бордо". Об этом ТАСС рассказал агент игрока Раде Чалдович.

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Вукашин Йованович

СМИ: футболист "Зенита" Йованович согласовал контракт с французским "Бордо"

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что 21-летний защитник подпишет четырехлетний контракт с французским клубом.

"Переговоры находятся в завершающей стадии. В данный момент нам осталось обсудить только финансовую сторону и еще пару нюансов. Могу сказать, что переговоры проходят в позитивном ключе и думаю, что в ближайшую неделю нам удастся обо всем договориться", - сказал Чалдович.

Йованович выступал за "Бордо" на правах аренды во второй части сезона-2016/17, проведя за команду девять матчей во всех турнирах.

Защитник перешел в "Зенит" из сербской "Црвены Звезды" в феврале 2016 года. За основной состав сине-бело-голубых футболист не провел ни одного матча, сыграв в 25 матчах и забив один гол за вторую команду клуба ("Зенит-2").

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