Агент защитника "Зенита" Йовановича подтвердил, что "Бордо" близок к выкупу футболиста

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МОСКВА, 11 июля /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Защитник российского футбольного клуба "Зенит" Вукашин Йованович в ближайшее время может стать игроком французского "Бордо". Об этом ТАСС рассказал агент игрока Раде Чалдович.
Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что 21-летний защитник подпишет четырехлетний контракт с французским клубом.
"Переговоры находятся в завершающей стадии. В данный момент нам осталось обсудить только финансовую сторону и еще пару нюансов. Могу сказать, что переговоры проходят в позитивном ключе и думаю, что в ближайшую неделю нам удастся обо всем договориться", - сказал Чалдович.
Йованович выступал за "Бордо" на правах аренды во второй части сезона-2016/17, проведя за команду девять матчей во всех турнирах.
Защитник перешел в "Зенит" из сербской "Црвены Звезды" в феврале 2016 года. За основной состав сине-бело-голубых футболист не провел ни одного матча, сыграв в 25 матчах и забив один гол за вторую команду клуба ("Зенит-2").