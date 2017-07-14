"Ростов" объявил о переходе футболиста Азмуна в "Рубин"

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ТАСС, 14 июля. Иранский нападающий российского футбольного клуба "Ростов" Сердар Азмун продолжит карьеру в "Рубине". Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".
Ранее ТАСС сообщал, что соглашение 22-летнего Азмуна с "Рубином" рассчитано на три года.
"Ростов" благодарит Сердара за важнейшие голы в РФПЛ и еврокубках. Желаем футболисту успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
Азмун был куплен "Рубином" в 2012 году, когда команду тренировал Курбан Бердыев. В феврале 2015 года нападающий перешел на правах аренды в "Ростов", который возглавлял Бердыев, а летом 2016-го подписал с ростовским клубом полноценный контракт. В июне стало известно, что Бердыев возвращается в "Рубин". Всего Азмун провел за российские клубы 80 матчей, в которых отметился 25 голами.
В прошлом сезоне Азмун вместе с "Ростовом" принял участие в квалификации и групповом этапе Лиги чемпионов, а затем - в плей-офф Лиги Европы. На его счету пять голов в 15 встречах. Зимой ТАСС стало известно об интересе к форварду со стороны немецкой "Боруссии" из Дортмунда.