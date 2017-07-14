Агент: Гусев продлил контракт со СКА, потому что не хотел уезжать в НХЛ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Нападающий Никита Гусев изначально не хотел уезжать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), поэтому и подписал новое соглашение с санкт- петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом ТАСС сообщил агент 25-летнего игрока Александр Черных.

В пятницу обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона объявил о подписании контракта с Гусевым до весны 2019 года. Предыдущее соглашение игрока заканчивалось в апреле следующего года. В середине июня права на нападающего в НХЛ перешли от "Тампы-Бэй" к "Вегасу", в котором выступает бывший форвард СКА Вадим Шипачев.

"Изначально он не собирался уезжать в НХЛ, мыслей об этом у Никиты не было. Предложений было много, но основополагающим было желание остаться в России, учитывая и Олимпиаду, - сказал Черных. - Нам импонирует клуб, в котором он играет".

В минувшем сезоне Гусев провел за СКА в чемпионате 57 матчей, в которых набрал 71 очко (24 шайбы + 47 передач). В 18 играх плей-офф он набрал 23 (7+16) очка, став лучшим бомбардиром клуба. Весной в составе сборной России он выиграл бронзу чемпионата мира, разделив с семью голами титул лучшего снайпера турнира со шведом Вильямом Нюландером и соотечественником Никитой Кучеровым.