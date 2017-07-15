Прядкин считает заслуженной победу "Спартака" в матче за Суперкубок России

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Московский футбольный клуб "Спартак" заслужил победу в матче за Суперкубок России против "Локомотива". Такое мнение ТАСС высказал глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Матч за Суперкубок состоялся в пятницу на стадионе "Локомотив", "Спартак" одержал победу в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории стал обладателем данного трофея.

"Мне очень понравился матч, импонирует, что трибуны полностью забиты, очень хорошая поддержка, - сказал Прядкин. - Думаю, праздник удался, это очень достойный приз, за который борются ведущие команды с самыми серьезными намерениями. Мне борьба понравилась, "Локомотив" ни в чем не уступал, при этом "Спартак" выиграл заслуженно".

Суперкубок России проводится с 2003 года, рекордсменом по числу побед является московский ЦСКА (шесть титулов). Право сыграть за Суперкубок получает команда-победитель национального первенства и обладатель Кубка страны по итогам предыдущего сезона.