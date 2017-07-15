"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые завоевал Суперкубок России. Встреча прошла в Москве на стадионе "Локомотив".

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В составе "Спартака" голы забили Луис Адриано (101-я минута) и Квинси Промес (113). У "Локомотива" отличился Мануэл Фернандеш (116).

Суперкубок России проводится с 2003 года, рекордсменом по числу побед является московский ЦСКА (шесть титулов). Право сыграть за Суперкубок получает команда-победитель национального первенства и обладатель Кубка страны по итогам предыдущего сезона.

"Спартак" завоевал Суперкубок впервые в истории, ранее красно-белые трижды получали возможность побороться за трофей (2004, 2006 и 2007 годы), однако в каждом матче уступали ЦСКА.

Главный тренер "Спартака" итальянец Массимо Каррера стал седьмым иностранцем, приведшим команду к победе в Суперкубке России. До него победы в турнире в статусе главных тренеров одерживали португалец Артур Жорже (ЦСКА, 2004), голландец Дик Адвокат ("Зенит", 2008), бразилец Зико (ЦСКА, 2009), итальянец Лучано Спаллетти ("Зенит", 2011), португалец Андре Виллаш-Боаш ("Зенит", 2014) и румын Мирча Луческу ("Зенит", 2016).