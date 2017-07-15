Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России

Спорт
15 июля, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 2:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые завоевал Суперкубок России. Встреча прошла в Москве на стадионе "Локомотив".

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В составе "Спартака" голы забили Луис Адриано (101-я минута) и Квинси Промес (113). У "Локомотива" отличился Мануэл Фернандеш (116).

Суперкубок России проводится с 2003 года, рекордсменом по числу побед является московский ЦСКА (шесть титулов). Право сыграть за Суперкубок получает команда-победитель национального первенства и обладатель Кубка страны по итогам предыдущего сезона.

"Спартак" завоевал Суперкубок впервые в истории, ранее красно-белые трижды получали возможность побороться за трофей (2004, 2006 и 2007 годы), однако в каждом матче уступали ЦСКА.

Главный тренер "Спартака" итальянец Массимо Каррера стал седьмым иностранцем, приведшим команду к победе в Суперкубке России. До него победы в турнире в статусе главных тренеров одерживали португалец Артур Жорже (ЦСКА, 2004), голландец Дик Адвокат ("Зенит", 2008), бразилец Зико (ЦСКА, 2009), итальянец Лучано Спаллетти ("Зенит", 2011), португалец Андре Виллаш-Боаш ("Зенит", 2014) и румын Мирча Луческу ("Зенит", 2016).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность
3
СМИ: хакер взломал почту американского разведчика-специалиста по РФ
4
Воевавшего в Донбассе британца приговорили к пяти годам тюрьмы
5
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
6
Почему стоит посмотреть новую "Планету обезьян"
7
Власти Эстонии изъяли из семьи граждан РФ восьмилетнюю девочку
Темы дня
Реклама