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Федун: место для Суперкубка России в музее "Спартака" уже готово

Спорт
15 июля, 0:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Красно-белые в матче за Суперкубок России 2017 года обыграли "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время

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Суперкубок России по футболу

Суперкубок России по футболу

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" уже освободил место для Суперкубка России по футболу в клубном музее на стадионе "Открытие-Арена". Об этом журналистам заявил владелец "Спартака" Леонид Федун.

Красно-белые в матче за Суперкубок России 2017 года обыграли московский "Локомотив" со счетом 2:1, при этом основное время матча завершилось вничью - 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив". "Спартак" выиграл Суперкубок впервые в истории.

"Теперь в музее будет очередной трофей. Это очень важно. Это четвертый финал, до этого три были неудачными. Поэтому мы рады, что сумели добиться сегодня победы, место под трофей [в музее] уже освободили", - сказал Федун.

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