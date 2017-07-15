Федун: место для Суперкубка России в музее "Спартака" уже готово

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" уже освободил место для Суперкубка России по футболу в клубном музее на стадионе "Открытие-Арена". Об этом журналистам заявил владелец "Спартака" Леонид Федун.
Красно-белые в матче за Суперкубок России 2017 года обыграли московский "Локомотив" со счетом 2:1, при этом основное время матча завершилось вничью - 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив". "Спартак" выиграл Суперкубок впервые в истории.
"Теперь в музее будет очередной трофей. Это очень важно. Это четвертый финал, до этого три были неудачными. Поэтому мы рады, что сумели добиться сегодня победы, место под трофей [в музее] уже освободили", - сказал Федун.