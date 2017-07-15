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Мещеряков: футболисты "Локомотива" будут прибавлять по ходу сезона-2017/18

Спорт
15 июля, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

По словам председателя совета директоров клуба, футболисты команды, которым предстоит играть в Лиге Европы в предстоящем сезоне, должны быть готовы выступать на два фронта

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Футболисты "Локомотива"

Футболисты "Локомотива"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" по ходу предстоящего сезона будут играть все лучше и лучше. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

В пятницу "Локомотив" уступил в дополнительное время в матче за Суперкубок "Спартаку" со счетом 1:2.

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"В сравнении с нашими играми начала прошлого сезона, обе команды смотрелись намного лучше. У меня претензий к команде нет, потому что она играла с полной самоотдачей и билась до конца, но немного не повезло, - сказал Мещеряков. - Наверное, если игра так сложилась, то одна из команд была посильнее. Всегда нужно стремиться к лучшему, думаю, "Локомотив" по ходу сезона будет играть все лучше и лучше - в команде есть уверенность".

По словам Мещерякова, футболисты команды, которым предстоит играть в Лиге Европы в предстоящем сезоне, должны быть готовы выступать на два фронта. "Что касается усиления, то время до конца трансферного окна еще есть, так что посмотрим. Мы рассматриваем все возможные вопросы", - отметил он.

Первый матч в чемпионате России "Локомотив" проведет 18 июля дома против тульского "Арсенала".

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