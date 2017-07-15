Мещеряков: футболисты "Локомотива" будут прибавлять по ходу сезона-2017/18

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" по ходу предстоящего сезона будут играть все лучше и лучше. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

В пятницу "Локомотив" уступил в дополнительное время в матче за Суперкубок "Спартаку" со счетом 1:2.

"В сравнении с нашими играми начала прошлого сезона, обе команды смотрелись намного лучше. У меня претензий к команде нет, потому что она играла с полной самоотдачей и билась до конца, но немного не повезло, - сказал Мещеряков. - Наверное, если игра так сложилась, то одна из команд была посильнее. Всегда нужно стремиться к лучшему, думаю, "Локомотив" по ходу сезона будет играть все лучше и лучше - в команде есть уверенность".

По словам Мещерякова, футболисты команды, которым предстоит играть в Лиге Европы в предстоящем сезоне, должны быть готовы выступать на два фронта. "Что касается усиления, то время до конца трансферного окна еще есть, так что посмотрим. Мы рассматриваем все возможные вопросы", - отметил он.

Первый матч в чемпионате России "Локомотив" проведет 18 июля дома против тульского "Арсенала".