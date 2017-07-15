Мещеряков: футболисты "Локомотива" будут прибавлять по ходу сезона-2017/18

Зампостреда РФ: в СБ ООН признали, что в обсуждении сирийской темы появился позитивПолитика 15 июля, 1:26
Федун остался доволен судейством в матче за Суперкубок РоссииСпорт 15 июля, 1:24
Прядкин: "Спартак" и "Локомотив" будут наказаны за "файеры" фанатов, но ожидалось худшееСпорт 15 июля, 1:23
РФПЛ поддерживает выкуп телеправ клубами для показа матчей на региональных каналахСпорт 15 июля, 1:20
Прядкин считает, что судейство в матче за Суперкубок России было достойнымСпорт 15 июля, 1:07
ЦСКА матчем с "Анжи" начинает чемпионат России по футболуСпорт 15 июля, 1:05
Каррера: футболисты "Спартака" не в лучшей физической форме из-за начала сезонаСпорт 15 июля, 1:01
Комбаров: футболистам "Спартака" было непросто выдержать 120 минут матча за СуперкубокСпорт 15 июля, 0:56
"Спартак" начинает защиту титула чемпиона России по футболуСпорт 15 июля, 0:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" по ходу предстоящего сезона будут играть все лучше и лучше. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.
В пятницу "Локомотив" уступил в дополнительное время в матче за Суперкубок "Спартаку" со счетом 1:2.
"В сравнении с нашими играми начала прошлого сезона, обе команды смотрелись намного лучше. У меня претензий к команде нет, потому что она играла с полной самоотдачей и билась до конца, но немного не повезло, - сказал Мещеряков. - Наверное, если игра так сложилась, то одна из команд была посильнее. Всегда нужно стремиться к лучшему, думаю, "Локомотив" по ходу сезона будет играть все лучше и лучше - в команде есть уверенность".
По словам Мещерякова, футболисты команды, которым предстоит играть в Лиге Европы в предстоящем сезоне, должны быть готовы выступать на два фронта. "Что касается усиления, то время до конца трансферного окна еще есть, так что посмотрим. Мы рассматриваем все возможные вопросы", - отметил он.
Первый матч в чемпионате России "Локомотив" проведет 18 июля дома против тульского "Арсенала".