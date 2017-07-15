Семин: судья испортил матч за Суперкубок между "Локомотивом" и "Спартаком"

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Главный арбитр Владислав Безбородов своей работой испортил матч за Суперкубок России по футболу между "Локомотивом" и "Спартаком". Такое мнение на пресс-конференции после встречи высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Встреча, прошедшая в пятницу на стадионе "Локомотив", завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное на голы Луиса Адриано и Квинси Промеса железнодорожники смогли ответить только точным ударом Мануэля Фернандеша.
"Первый канал правильно сделал, что показал сегодня матч - футбол был интересный. Благодарен команде, которая отдавала силы и показывала качественный футбол. Игра была равной, но я уже много раз говорил, что только видеоповторы спасут российский футболист. Адриано должен был получить вторую желтую карточку, но он ее не получил", - поделился впечатлениями Семин.
"Почему он не удалил Адриано? Судья полностью испортил этот матч", - добавил тренер.
"Спартак" завоевал Суперкубок впервые в истории, ранее красно-белые трижды получали возможность побороться за трофей (2004, 2006 и 2007 годы), однако в каждом матче уступали ЦСКА.