Федун заявил, что счастлив победе "Спартака" в Суперкубке России

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МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун счастлив победе команды в матче за Суперкубок России по футболу. Об этом он заявил ТАСС.
Красно-белые обыграли московский "Локомотив" со счетом 2:1, при этом основное время матча завершилось вничью - 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив".
"Мы очень счастливы, что удалось получить этот приз. Его еще никогда не было у "Спартака". Это первый Суперкубок, который "Спартак" выиграл в своей истории", - заявил Федун.
Федун стал владельцем контрольного пакета акций "Спартака" в 2004 году. Суперкубок-2017 стал вторым трофеем красно-белых с тех пор - в мае они стали чемпионами страны.