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Федун заявил, что счастлив победе "Спартака" в Суперкубке России

Спорт
15 июля, 0:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

"Спартак" впервые в своей истории стал обладателем этого трофея

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун счастлив победе команды в матче за Суперкубок России по футболу. Об этом он заявил ТАСС.

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Красно-белые обыграли московский "Локомотив" со счетом 2:1, при этом основное время матча завершилось вничью - 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив".

"Мы очень счастливы, что удалось получить этот приз. Его еще никогда не было у "Спартака". Это первый Суперкубок, который "Спартак" выиграл в своей истории", - заявил Федун.

Федун стал владельцем контрольного пакета акций "Спартака" в 2004 году. Суперкубок-2017 стал вторым трофеем красно-белых с тех пор - в мае они стали чемпионами страны.

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