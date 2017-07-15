Салман Бабаев: "Локомотив" смотрелся не хуже "Спартака" в матче за Суперкубок России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" смотрелся не хуже "Спартака" в проигранном матче за Суперкубок России. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров "Локомотива" Салман Бабаев.

Матч за Суперкубок состоялся в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив", "Спартак" одержал победу в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории стал обладателем данного трофея.

"Мне команда понравилась, она выглядела неплохо, - сказал Бабаев. - В середине поля "Спартак" играл лучше, но в целом мы не хуже были - забей Джефферсон Фарфан свой первый момент, и неизвестно, как все сложилось бы".

Суперкубок России проводится с 2003 года, рекордсменом по числу побед является московский ЦСКА (шесть титулов). Право сыграть за Суперкубок получает команда-победитель национального первенства и обладатель Кубка страны по итогам предыдущего сезона. "Локомотив" является двукратным обладателем трофея.