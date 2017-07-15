Комбаров: футболистам "Спартака" было непросто выдержать 120 минут матча за Суперкубок

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты московского "Спартака" очень устали в победном матче за Суперкубок России против "Локомотива", было непросто выдержать все 120 минут игрового времени. Такое мнение ТАСС высказал защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.

"Спартак" в матче за Суперкубок России 2017 года обыграл "Локомотив" со счетом 2:1, при этом основное время матча завершилось вничью - 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве.

"Тяжелая игра, очень устали, - сказал Комбаров. - Это первая игра, непросто было отбегать 120 минут. Мы очень рады и счастливы, сейчас вручат медали, уедем и забудем, это уже история, начинается новый чемпионат".

"Спартак" завоевал Суперкубок впервые в истории, ранее красно-белые трижды получали возможность побороться за трофей (2004, 2006, 2007), однако в каждом матче уступали ЦСКА.