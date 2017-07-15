Футболист Глушаков заявил, что матчи с "Локомотивом" для него непринципиальны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков сказал, что матчи против его бывшего клуба "Локомотива" не являются для него принципиальными. Об этом полузащитник сообщил журналистам.

В пятницу "Спартак" в матче за Суперкубок России 2017 года обыграл "Локомотив" со счетом 2:1, при этом основное время матча завершилось вничью - 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив". "Спартак" выиграл Суперкубок впервые в истории. Глушаков перешел в "Спартак" из "Локомотива" в 2013 году.

"У меня уже нет никакой принципиальности в матчах с "Локомотивом". У меня есть "Спартак" - моя семья. Болельщики "Локомотива" кричат, я их понимаю. Не могу ничего плохого им сказать, они недовольны, это понятно. Я сделал правильный шаг, я многим доказал - выиграл чемпионство и Суперкубок", - сказал Глушаков.

"Кто бы что ни говорил, но я всегда буду хорошо относиться к болельщикам "Локомотива". Они просто не были в моей шкуре", - добавил полузащитник.

"Я работал и старался, вкладывал душу в каждую тренировку "Локомотива". Был бы счастлив выиграть титулы с ним, но этого не случилось. Хотя я тренировался не меньше, чем в "Спартаке", - заверил игрок.