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Тимошинина: температура в прыжковом бассейне на ЧМ низкая, но это не влияет на результат

Спорт
15 июля, 16:30 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 15, июля. /ТАСС

Россияне Виктор Минибаев и Юлия Тимошинина стали четвертыми в синхронных прыжках с вышки на ЧМ в миксте

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Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев

Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев

© EPA/TIBOR ILLYES

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Низкая температура в центре водных видов спорта, который принимает соревнования по прыжкам в воду в рамках чемпионата мира, создает дискомфорт спортсменам, однако на их результат она не влияет. Об этом журналистам рассказала российская спортсменка Юлия Тимошинина, занявшая в субботу четвертое место в паре с Виктором Минибаевым в прыжках с 10-метровой вышки.

Россияне набрали 310,08 балла. Победу одержал китайский дуэт Лянь Цзюньцзе и Жэнь Цянь, набравший 352,98 балла. Вторыми стали британцы Мэттью Ли и Лоис Тоулсон (323,28). Спортсмены из КНДР Иль Мен Хен и Ким Ми Рэ заняли третье место (318,12).

"Все хорошо, единственное, в бассейне холодно, сильно дует, поэтому мерзнем. На выступлении это не сильно сказывается, но все равно неприятно, особенно в тренировочные моменты, когда стоишь в очереди и перед тобой десять человек, ноги замерзают. А так бассейн хороший", - сказала Тимошинина.

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Виктор Минибаев и Юлия Тимошинина

Минибаев и Тимошинина стали четвертыми в синхронных прыжках с вышки на ЧМ в миксте

"Даже если это и сказывается, то все равно все находятся в одинаковых условиях", - добавил Минибаев.

Спортсмены отметили, что расстроены итоговому результату. "Четвертое место - самое обидное, - сказал Минибаев. - Скорее, этом моя вина, поскольку я ошибся в четвертом прыжке и не получилось. Будем работать дальше, бороться".

Его партнерша заметила, что пара была бы довольна завоеванию бронзовой награды. "Ведь это была бы первая медаль", - сказала она.

Прыжки в воду в миксте интересны

Минибаев и Тимошинина считают, что включение синхронных прыжков в миксте в программу чемпионата мира является верным решением, поскольку расширяет географию призеров соревнований в прыжках в воду.

"Это оправдано. Несмотря на то, что китайцы заняли первое место, северокорейцы сегодня стали третьими. Команды Мексики, Австралии, Канады, Италии также конкурентоспособны, и все имели шансы завоевать медаль", - сказал Минибаев.

Позднее в субботу будут разыграны еще два комплекта медалей в прыжках в воду. Женщины определят сильнейшую в прыжках с метрового трамплина, мужчины - в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Чемпионат мира завершится 30 июля.

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