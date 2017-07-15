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Винус Уильямс обошла Шарапову по сумме заработанных за карьеру призовых

Спорт
15 июля, 17:55 UTC+3 ТАСС

В активе американки теперь $37,9 млн, возглавляет рейтинг ее младшая сестра Серена Уильямс - $84,4 млн

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Винус Уильямс

Винус Уильямс

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 15 июля. Американская теннисистка Винус Уильямс обошла россиянку Марию Шарапову по сумме заработанных призовых за карьеру. Об этом сообщает журналист ESPN Даррен Ровэлл в своем Twitter.

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В субботу 37-летняя Уильямс уступила 23-летней испанке Гарбинье Мугурусе в финале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн). Благодаря полученным за турнир призовым, американка вышла на второе место по числу заработанных призовых за карьеру, которое ранее занимала Шарапова ($36,5 млн долларов). В активе Винус Уильямс теперь $37,9 млн, возглавляет рейтинг ее младшая сестра Серена Уильямс ($84,4 млн).

Винус Уильямс является семикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, из них пять побед были одержаны на Уимблдоне. В парном разряде американка шесть раз выигрывала Уимблдон, четыре раза - Открытый чемпионат Австралии, по два раза - Открытые чемпионаты Франции и США.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности российская спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации, из них 35 - в одиночном разряде.

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