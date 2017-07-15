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Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон

Спорт
15 июля, 17:29 дата обновления: 15 июля, 18:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, июля. /ТАСС

В финальном матче испанка победила со счетом 7:5, 6:0

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© EPA/GERRY PENNY
© AP Photo/Tim Ireland
© Facundo Arrizabalaga/Pool Photo via AP
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
© REUTERS/Matthew Childs
© REUTERS/David Ramos/Pool
© EPA/GERRY PENNY
© EPA/GERRY PENNY
© EPA/GERRY PENNY
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© EPA/GERRY PENNY
© AP Photo/Tim Ireland
© Facundo Arrizabalaga/Pool Photo via AP
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
© REUTERS/Matthew Childs
© REUTERS/David Ramos/Pool
© EPA/GERRY PENNY
© EPA/GERRY PENNY
© EPA/GERRY PENNY

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала победу над американкой Винус Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

23-летняя Мугуруса, "посеянная" на турнире под 14-м номером, одержала победу над 37-летней Уильямс (10-й номер "посева") со счетом 7:5, 6:0.

Встреча стала второй в истории Уимблдона в "открытой эре" (берет начало с 1968 года, когда право участия в турнирах приобрели и любители, и профессионалы) по разнице в возрасте между финалистками. Рекорд по этому показателю был установлен в 1994 году, когда в финале турнира играли Мартина Навратилова из Чехии (37 лет) и испанка Кончита Мартинес (22).

"Мугуруса играла на высочайшем уровне"

Уильямс на церемонии награждения сказала, что Мугуруса продемонстрировала высочайший уровень игры в победном финальном матче Уимблдона. "Уверена, эта победа очень много значит для Мугурусы и ее семьи, - сказала Уильямс. - Она играла великолепно, я старалась, но она действовала на высочайшем уровне".

"Испытываю невероятные чувства от того, что сыграла против нее здесь, - сказала Мугуруса. - Я росла на игре Винус, она была моим источником вдохновения и примером для подражания. Ключевым в матче стал первый сет, потому что игра была равная, и победить в нем было очень важно".

Мугуруса впервые в карьере выиграла Уимблдон и второй раз - турнир серии Большого шлема (первая победа была на Открытом чемпионате Франции в 2016 году). Ранее ее лучшим результатом на Уимблдоне был выход в финал (2015).

Уильямс является семикратной победительницей турниров Большого шлема, из них пять побед были одержаны на Уимблдоне. В парном разряде американка шесть раз выигрывала Уимблдон, четыре раза - Открытый чемпионат Австралии, по два раза - Открытые чемпионаты Франции и США.

Уимблдонский турнир завершится 16 июля.

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