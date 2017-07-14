Веснина и Соарес не смогли выйти в финал Уимблдона в миксте

ТАСС, 14 июля. Россиянка Елена Веснина и бразилец Бруно Соарес не смогли пробиться в финал микста на Уимблдоне - третьем в сезоне турнире серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

В полуфинале теннисисты, "посеянные" на турнире под вторым номером, уступили британке Хизер Уотсон и финну Хенри Континену со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

В финале турнира, который пройдет 16 июля, Уотсон и Континен сыграют с британцем Джейми Марреем и швейцаркой Мартиной Хингис (первый номер "посева").

Ранее в пятницу Веснина и Екатерина Макарова пробились в финал парного турнира, который пройдет в субботу.