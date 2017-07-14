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Россиянки Макарова и Веснина вышли в финал Уимблдона в парном разряде

Спорт
14 июля, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В 1/2 финала россиянки обыграли чешку Квету Пешке и немку Анну-Лену Гренефельд

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Екатерина Макарова и Елена Веснина

Екатерина Макарова и Елена Веснина

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA, архив

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в финал Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн) - в парном разряде.

В полуфинальной встрече россиянки, "посеянные" на турнире под 2-м номером, победили в двух сетах со счетом 7:5, 6:2 чешку Квету Пешке и немку Анну-Лену Гренефельд, имевших 12-й номер "посева". Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Финальный матч парного турнира Уимблдона пройдет 15 июля, соперницами россиянок станут победительницы другого полуфинального матча между парами Хао-Чин Чань (Тайвань)/ Моника Никулеску (Румыния) (9) и Матоко Ниномия (Япония)/ Рената Ворачова (Чехия).

Веснина пробилась в финал Уимблдона в парах в третий раз в карьере, Макарова - во второй. Вместе россиянки выиграли Открытый чемпионат Франции (2013) и Открытый чемпионат США (2014).

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