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Макарова и Веснина сыграют против пары Хао-Чин Чань/Никулеску в финале Уимблдона

Спорт
14 июля, 20:07 UTC+3 ТАСС ТАСС 14, июля. /ТАСС

Встреча пройдет 15 июля

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Моника Никулеску

Моника Никулеску

© EPA/GERRY PENNY

ТАСС, 14 июля. /ТАСС/. Теннисистки Хао-Чин Чань (Тайвань) и Моника Никулеску (Румыния) вышли в финал Уимблдона в парном разряде среди женщин - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

В полуфинальной встрече пара, "посеянная" на турнире под девятым номером, победила в трех сетах японку Матоко Ниномию и чешку Ренату Ворачову. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 9:7.

Финальный матч женского парного турнира Уимблдона пройдет 15 июля, соперницами Хао-Чин Чань и Никулеску станут россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2).

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