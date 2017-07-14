Макарова и Веснина сыграют против пары Хао-Чин Чань/Никулеску в финале Уимблдона

ТАСС, 14 июля. /ТАСС/. Теннисистки Хао-Чин Чань (Тайвань) и Моника Никулеску (Румыния) вышли в финал Уимблдона в парном разряде среди женщин - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

В полуфинальной встрече пара, "посеянная" на турнире под девятым номером, победила в трех сетах японку Матоко Ниномию и чешку Ренату Ворачову. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 9:7.

Финальный матч женского парного турнира Уимблдона пройдет 15 июля, соперницами Хао-Чин Чань и Никулеску станут россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2).