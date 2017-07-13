Винус Уильямс сыграет с испанкой Мугурусой в финале Уимблдона

ТАСС, 13 июля. Американка Винус Уильямс победила британскую теннисистку Йоханну Конту в полуфинале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу американки. Матч продолжался 1 час 13 минут.

В финале 37-летняя Уильямс, "посеянная" на турнире под 10-м номером, сыграет с 23-летней испанкой Гарбинье Мугурусой (14).

Уимблдон завершится 16 июля.