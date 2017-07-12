Россиянка Кузнецова и француженка Младенович не смогли выйти в полуфинал Уимблдона

ЛОНДОН, 12 июля. Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович проиграли японке Макото Ниномии и чешке Ренате Ворачовой и не сумели выйти в полуфинал Уимблдона в женском парном разряде.

Россиянка и француженка проиграли со счетом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

Во вторник Кузнецова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в одиночном женском разряде также на стадии четвертьфинала.

В полуфинале чешка и японка встретятся с румынкой Моникой Никулеску и представительницей Тайваня Чжань Хаоцин, которые "посеяны" на турнире под девятым номером и обыграли американку Кэтрин Беллис и чешку Маркету Вондрушову.

Уимблдон - третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов) - завершится 16 июля.