Россиянка Кузнецова и француженка Младенович не смогли выйти в полуфинал Уимблдона

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ЛОНДОН, 12 июля. Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович проиграли японке Макото Ниномии и чешке Ренате Ворачовой и не сумели выйти в полуфинал Уимблдона в женском парном разряде.
Россиянка и француженка проиграли со счетом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час и 12 минут.
Во вторник Кузнецова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в одиночном женском разряде также на стадии четвертьфинала.
В полуфинале чешка и японка встретятся с румынкой Моникой Никулеску и представительницей Тайваня Чжань Хаоцин, которые "посеяны" на турнире под девятым номером и обыграли американку Кэтрин Беллис и чешку Маркету Вондрушову.
Уимблдон - третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов) - завершится 16 июля.