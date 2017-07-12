Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Кузнецова и француженка Младенович не смогли выйти в полуфинал Уимблдона

Спорт
12 июля, 17:48 UTC+3 ЛОНДОН

Кузнецова ранее проиграла и в четвертьфинале одиночного разряда

Поделиться
Материал из 1 страницы
Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/WILL OLIVER EDITORIAL

ЛОНДОН, 12 июля. Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович проиграли японке Макото Ниномии и чешке Ренате Ворачовой и не сумели выйти в полуфинал Уимблдона в женском парном разряде.

Россиянка и француженка проиграли со счетом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

Во вторник Кузнецова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в одиночном женском разряде также на стадии четвертьфинала.

В полуфинале чешка и японка встретятся с румынкой Моникой Никулеску и представительницей Тайваня Чжань Хаоцин, которые "посеяны" на турнире под девятым номером и обыграли американку Кэтрин Беллис и чешку Маркету Вондрушову.

Уимблдон - третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов) - завершится 16 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Уимблдон
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки команды "Зенит" Бранислав Иванович и Артем Дзюба (слева направо) во время презентации игровой формы ФК "Зенит" сезона-2017/18
7
ФК "Зенит" презентовал новую форму команды на предстоящий сезон
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Украинские СМИ опубликовали законопроект о реинтеграции Донбасса
3
ЦБ зафиксировал случаи нелегального считывания информации с чипов платежных карт
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиян
6
Сергея Полонского приговорили к 5 годам колонии и освободили от наказания
7
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
Темы дня
Реклама