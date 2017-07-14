Федерер вышел в финал Уимблдона, где сыграет против Чилича

ТАСС, 14 июля. Швейцарец Роджер Федерер пробился в финал Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

В полуфинале 35-летний швейцарец, "посеянный" на турнире под третьим номером, победил чеха Томаша Бердыха (11) со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту.

Финал Уимблдона в мужском одиночном разряде пройдет 16 июля, соперником Федерера станет хорват Марин Чилич (7).

Федерер может установить рекорд "открытой эры" (берет начало с 1967 года, когда право участия в турнирах приобрели и любители, и профессионалы) и единолично стать лидером по числу побед на Уимблдоне. На данный момент швейцарец делит первое место по этому показателю с американцем Питом Сампрасом (оба побеждали на турнире по семь раз). Помимо Уимблдона Федерер становился победителем турниров серии Большого шлема еще 11 раз.