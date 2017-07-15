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Тренер: медаль чемпионата мира по прыжкам в воду была мечтой для Бажиной

Спорт
15 июля, 19:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Российская спортсменка завоевала серебро в прыжка с метрового трамплина

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Надежда Бажина

Надежда Бажина

© EPA/ZSOLT SZIGETVARY

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянка Надежда Бажина, завоевавшая серебро чемпионата мира в прыжках в воду с метрового трамплина, исполнила свою давнюю мечту. Об этом ТАСС заявила исполняющая обязанности главного тренера национальной сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

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Бажина стала второй, набрав в сумме за пять прыжков 304,70 балла. Победительницей стала австралийка Мэддисон Кини (314,95), третье место заняла итальянка Елена Бертокки (296,40). Еще одна россиянка Мария Полякова заняла пятое место (289,05).

"Мы надеялись на эту медаль, потому что Надя умеет прыгать метр очень красиво, технично, грамотно и стабильно. Мы рады, что получили эту медаль. Прыжки в воду - такой вид спорта, в котором нельзя заранее что-то спрогнозировать. Уверенность в том, что Надя будет с медалью, появилась только после последнего ее прыжка", - сказала Моисеева.

"Пока не получилось с ней обстоятельно поговорить, ее сразу повели на допинг-контроль. Конечно, она рада и счастлива, ведь для нее это первый подобный успех на мировых первенствах. Она вышла за норматив в 300 баллов, это была ее мечта. То есть сегодня она осуществила сразу две мечты - медаль и количество баллов", - добавила она.

Чемпионат мира по водным видам спорта, который проходит в венгерском Будапеште, завершится 30 июля.

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