Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бажина заявила, что не ожидала завоевать серебро чемпионата мира по прыжкам в воду

Спорт
15 июля, 18:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Россиянка стала второй в прыжках с метрового трамплина

Поделиться
Материал из 1 страницы
Надежда Бажина

Надежда Бажина

© EPA/VALDRIN XHEMAJ, архив

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянка Надежда Бажина, завоевавшая серебро чемпионата мира в прыжках в воду с метрового трамплина, не ждала от себя такого результата. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

Смотрите также
Надежда Бажина

Россиянка Бажина завоевала серебро ЧМ в прыжках в воду с метрового трамплина

Бажина стала второй, набрав в сумме за пять прыжков 304,70 балла. Победительницей стала австралийка Мэддисон Кини (314,95), третье место заняла итальянка Елена Бертокки (296,40). Еще одна россиянка Мария Полякова заняла пятое место (289,05).

"Такого не ожидала, мыслей о серебре не было, я просто выходила и делала свою работу. Получилось так, как получилось. Переломного момента не было, я ни на что не смотрела, прыгала спокойно", - заявила Бажина.

Серебряная медаль Бажиной стала второй наградой для сборной России на этом чемпионате мира. Ранее синхронистка Светлана Колесниченко победила в технической программе солисток.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
19
Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон
Футболисты "Спартака"
18
"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Советник президента по климату предупредил о новых погодных аномалиях
2
Климкин: декларации после саммита Украина - ЕС не было из-за отсутствия новых соглашений
3
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Иркутске увеличилось до 14
4
Один человек погиб и один пострадал в ДТП на юге Москвы
5
Georgian airways сообщила о сокращении количества рейсов в Москву
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
Темы дня
Реклама