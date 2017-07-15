Бажина заявила, что не ожидала завоевать серебро чемпионата мира по прыжкам в воду

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянка Надежда Бажина, завоевавшая серебро чемпионата мира в прыжках в воду с метрового трамплина, не ждала от себя такого результата. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

Бажина стала второй, набрав в сумме за пять прыжков 304,70 балла. Победительницей стала австралийка Мэддисон Кини (314,95), третье место заняла итальянка Елена Бертокки (296,40). Еще одна россиянка Мария Полякова заняла пятое место (289,05).

"Такого не ожидала, мыслей о серебре не было, я просто выходила и делала свою работу. Получилось так, как получилось. Переломного момента не было, я ни на что не смотрела, прыгала спокойно", - заявила Бажина.

Серебряная медаль Бажиной стала второй наградой для сборной России на этом чемпионате мира. Ранее синхронистка Светлана Колесниченко победила в технической программе солисток.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.