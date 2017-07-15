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Гендиректор: приятно было видеть на "Петровском" болельщиков в клубных цветах ФК "Тосно"

Спорт
15 июля, 21:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

В матче первого тура чемпионата России по футболу "Тосно" со счетом 0:1 проиграл "Уфе", встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский"

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Болельщики "Тосно" на стадионе "Петровский" во время матча чемпионата России по футболу между командами "Тосно" (Тосно) и "Уфа" (Уфа)

Болельщики "Тосно" на стадионе "Петровский" во время матча чемпионата России по футболу между командами "Тосно" (Тосно) и "Уфа" (Уфа)

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Футболистам и руководителям клуба "Тосно" было приятно видеть болельщиков в клубных цветах команды на стадионе "Петровский" в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против "Уфы". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

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Эпизод матча "Тосно" - "Уфа"

"Тосно" в дебютном матче в РФПЛ проиграл "Уфе"

В матче первого тура "Тосно" со счетом 0:1 проиграл "Уфе". Встреча прошла в Санкт-Петербурге и стала для основанного в 2013 году "Тосно" дебютной в высшем дивизионе чемпионата России. В предыдущих сезонах команда проводила домашние матчи в Великом Новгороде.

"Приятно было видеть на "Петровском" наших болельщиков. Они были в кепках и футболках клубных цветов. Была отличная шумовая поддержка не только на фанатском секторе, но и на центральных секторах. Понимаем, что для того, чтобы зрительская аудитория увеличивалась нужен результат", - сообщил Матюшенко.

Генеральный директор "Тосно" отметил, что клуб до сих пор подписывает спонсорские соглашения. "Несмотря на это, у нас есть понимание, что мы спокойно можем участвовать в РФПЛ. Необходимый минимум в плане строительства клуба уже есть, осталось только обзавестись базой, построить тренировочные поля. "Петровский" арендован на сезон, это домашний стадион для нас", - добавил он.

В прошлом сезоне команда заняла второе место в Футбольной национальной лиге и получила право сыграть в РФПЛ. В следующем туре чемпионата России 22 июля "Тосно" сыграет в гостях с "Краснодаром".

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