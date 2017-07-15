Гендиректор: приятно было видеть на "Петровском" болельщиков в клубных цветах ФК "Тосно"Спорт 15 июля, 21:17
Янчук: Мугуруса может стать лидером женского тенниса на несколько лет впередСпорт 15 июля, 21:10
Россияне Кузнецов и Захаров стали чемпионами мира в синхронных прыжках в водуСпорт 15 июля, 20:48
От деклараций к делу: конференция МИНЕПС единогласно приняла "Казанский план действий"Спорт 15 июля, 20:20
Более 4 тысяч человек эвакуированы из ТЦ "Авиапарк"Москва 15 июля, 20:12
Тарасов: судья Суперкубка должен был удалить Луиса Адриано, но это уже историяСпорт 15 июля, 19:45
Азербайджанец Раджабов стал победителем этапа Гран-при по шахматам в ЖеневеСпорт 15 июля, 19:32
"Тосно" в дебютном матче в РФПЛ проиграл "Уфе"Спорт 15 июля, 19:27
Прыгунья в воду Бажина не стала завершать карьеру после ОИ-2016 из-за скукиСпорт 15 июля, 19:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Футболистам и руководителям клуба "Тосно" было приятно видеть болельщиков в клубных цветах команды на стадионе "Петровский" в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против "Уфы". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
В матче первого тура "Тосно" со счетом 0:1 проиграл "Уфе". Встреча прошла в Санкт-Петербурге и стала для основанного в 2013 году "Тосно" дебютной в высшем дивизионе чемпионата России. В предыдущих сезонах команда проводила домашние матчи в Великом Новгороде.
"Приятно было видеть на "Петровском" наших болельщиков. Они были в кепках и футболках клубных цветов. Была отличная шумовая поддержка не только на фанатском секторе, но и на центральных секторах. Понимаем, что для того, чтобы зрительская аудитория увеличивалась нужен результат", - сообщил Матюшенко.
Генеральный директор "Тосно" отметил, что клуб до сих пор подписывает спонсорские соглашения. "Несмотря на это, у нас есть понимание, что мы спокойно можем участвовать в РФПЛ. Необходимый минимум в плане строительства клуба уже есть, осталось только обзавестись базой, построить тренировочные поля. "Петровский" арендован на сезон, это домашний стадион для нас", - добавил он.
В прошлом сезоне команда заняла второе место в Футбольной национальной лиге и получила право сыграть в РФПЛ. В следующем туре чемпионата России 22 июля "Тосно" сыграет в гостях с "Краснодаром".