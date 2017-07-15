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Тренер: прыгуны в воду Захаров и Кузнецов реабилитировались за неудачу на Олимпиаде

Спорт
15 июля, 22:17 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 15, июля. /ТАСС

Россияне на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште одержали победу с результатом 450,30 балла. На Олимпиаде в Бразилии Кузнецов и Захаров заняли седьмое место

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БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Илья Захаров, завоевав золото чемпионата мира в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, реабилитировались за неудачное выступление на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом журналистам рассказала исполняющая обязанности главного тренера сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

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Россияне Кузнецов и Захаров стали чемпионами мира в синхронных прыжках в воду

Россияне на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште одержали победу с результатом 450,30 балла. Второе место заняли китайцы Юань Цао и Сыи Се (443,40), третье - украинцы Олег Колодий и Илья Кваша (429,99). На Олимпиаде в Бразилии Кузнецов и Захаров заняли седьмое место.

"У них самый возраст (Кузнецову 27 лет, Захарову - 26), чтобы прыгать и прыгать. Пусть к 2020 году им будет уже в районе 30 лет, но на сегодня в нашей стране они сильнейшие. Им нужно было дать право реабилитироваться после Олимпийских игр, они доказали, что их проигрыш был случайностью", - сказала Моисеева.

"Они еще в 2010 году доказали, что должны прыгать вместе. Тогда уже было понятно, что эта пара, которая будет выступать вместе: они оба атлетичные, скоростные", - добавила она.

Для Кузнецова и Захарова эта победа стала первой на чемпионатах мира. На трех предыдущих чемпионатах мира российский дуэт становился вторым. Кузнецов и Захаров являются серебряными призерами Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в аналогичной дисциплине.

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