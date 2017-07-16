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Тренер: ходок Афанасьева выступила на молодежном ЧЕ в Польше по максимуму

Спорт
16 июля, 13:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянка преодолела дистанцию за 1 час 31 минуту и 14 секунд, выполнив таким образом квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017

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МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Клавдия Афанасьева, завоевавшая золото молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км, выступила по максимуму. Такое мнение ТАСС высказала тренер, директор Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Республики Мордовия Вера Начаркина.

Афанасьева преодолела дистанцию за 1 час 31 минуту и 14 секунд, выполнив таким образом квалификационный норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

"Мы очень рады, что Клавдия сумела одержать победу на этом очень важном для себя турнире, - сказала Начаркина. - Поздравляю всех российских болельщиков с этим большим успехом. Клавдия выступила в Польше по максимуму. Она сумела не только выиграть золото, но и завоевать право выступить на взрослом чемпионате мира в Лондоне".

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предоставила Афансьевой разрешение выступать на молодежном чемпионате Европы под нейтральным флагом. На данный момент россиянка не имеет допуска к чемпионату мира в Лондоне, несмотря на выполнение квалификационного норматива. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) планирует оперативно отправить запрос в IAAF с просьбой разрешить спортсменке выступить на турнире в Лондоне. На мировом первенстве на дистанции 20 км планирует выступить еще один российский ходок Сергей Широбоков, который тренируется в Мордовии.

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

На молодежном чемпионате Европы в Польше принимают участие спортсмены 1995-1997 годов рождения. Турнир завершится 16 июля.

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