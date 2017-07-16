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Каноистка Ромасенко выиграла золото ЧЕ в заезде одиночек на 200 метров

Спорт
16 июля, 14:01 UTC+3 ТАСС

Второй стала венгерка Кинче Такач, третьей - белоруска Алена Ноздрева

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Олеся Ромасенко

Олеся Ромасенко

© EPA/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 16 июля. Россиянка Олеся Ромасенко завоевала золотую медаль в заезде женских каноэ-одиночек на дистанции 200 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.

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Россиянка показала время 45,804 секунды. Второй стала венгерка Кинче Такач (+0,612). Третьей финишировала белоруска Алена Ноздрева (+1,276).

Ромасенко впервые в карьере стала чемпионкой Европы. В 2014 году она в этой же дисциплине завоевала бронзу. Для сборной России это золото стало вторым на турнире. Ранее каноисты Иван Штыль и Виктор Мелантьев победили в заезде мужских каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Ранее другой российский каноист Алексей Коровашков завоевал серебро в соревнованиях одиночек на дистанции 200 метров.

Чемпионат Европы завершится 16 июля.

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