Каноистка Ромасенко выиграла золото ЧЕ в заезде одиночек на 200 метров

ТАСС, 16 июля. Россиянка Олеся Ромасенко завоевала золотую медаль в заезде женских каноэ-одиночек на дистанции 200 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.

Россиянка показала время 45,804 секунды. Второй стала венгерка Кинче Такач (+0,612). Третьей финишировала белоруска Алена Ноздрева (+1,276).

Ромасенко впервые в карьере стала чемпионкой Европы. В 2014 году она в этой же дисциплине завоевала бронзу. Для сборной России это золото стало вторым на турнире. Ранее каноисты Иван Штыль и Виктор Мелантьев победили в заезде мужских каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Ранее другой российский каноист Алексей Коровашков завоевал серебро в соревнованиях одиночек на дистанции 200 метров.

Чемпионат Европы завершится 16 июля.