Каноисты Штыль и Мелантьев завоевали золото ЧЕ в заезде двоек на 500 м

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ТАСС, 16 июля. Россияне Иван Штыль и Виктор Мелантьев завоевали золотые медали в заезде мужских каноэ-двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.
Россияне показали время 1 минуту 36,264 секунды. Вторыми финишировали румыны Леонид Карп и Виктор Михалаки (+1,104). Бронзовым призерами стали украинцы Дмитрий Янчук и Тарас Мищук (+2,692).
Для сборной России это золото стало первым на текущем чемпионате Европы. Ранее российские гребцы завоевали серебро и четыре бронзы.
Штыль стал пятикратным чемпионом Европы в данной дисциплине. В активе Мелантьева семь золотых медалей европейских первенств, в том числе две - в каноэ-двойках на 500 метров.
Чемпионат Европы завершится 16 июля.